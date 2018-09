Τεράστια επιστροφή: Ξανά στο «Ολντ Τράφορντ» ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον! (ΦΩΤΟ)

Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον... σιδερένιος, δυνατός!

Μερικούς μήνες μετά από την περιπέτεια της υγείας του ο Σκωτσέζος θα βρεθεί ξανά στο "Ολντ Τράφορντ" για να παρακολουθήσει από κοντά την αγαπημένη του Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απέναντι στη Γουλβς.

Ο 76χρονος Σερ Άλεξ έγινε αποδεκτός με ένα εγκάρδιο tweet καλωσορίσματος από τους «κόκκινους διαβόλους», που κάλεσαν τον κόσμο να είναι εγκαίρως στις θέσεις του για να τιμήσει τον εμβληματικό πρώην τεχνικό της ομάδας.

We encourage fans attending today's game at Old Trafford to be in your seats for 14:45 BST as we prepare to honour Sir Alex's return. #MUFC pic.twitter.com/1EcdzugFF9