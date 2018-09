Επικό ΒΙΝΤΕΟ - Οπαδοί της Ράγιο χοροπηδούν μιμούμενοι τους εργάτες!

Πριν από λίγες μέρες κυκλοφόρησε ένα βίντεο, στο οποίο οι εργάτες που έλεγχαν το επικίνδυνο κομμάτι της εξέδρας του «Βαγιέκας», απεικονίζονταν να χοροπηδούν για να τσεκάρουν την σταθερότητα του.

Αυτό δεν έμεινε... έτσι από τους οπαδούς της Ράγιο, οι οποίοι μιμήθηκαν τους εργάτες, φορώντας μάλιστα και την ειδική ενδυμασία.

Δείτε το επικό βίντεο από την αναμέτρηση με την Αλαβές:

Rayo’s fans carry out work on the stadium pic.twitter.com/LrTOMfmxcm