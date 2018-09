Απίστευτο! Ελικόπτερο προσγειώθηκε στο γήπεδο για να σώσει οπαδό (ΒΙΝΤΕΟ)

Ένα... κινηματογραφικό σκηνικό έλαβε χώρα στην αναμέτρηση της Μπάρνσλεϊ με τη Μπέρτον στην Αγγλία, για να σωθεί ένας οπαδός, που κατέρρευσε.

Η αναμέτρηση αναβλήθηκε και ένα ελικόπτερο προσγειώθηκε στον αγωνιστικό χώρο του Oakwell Stadium για να τον μεταφέρει άμεσα στο νοσοκομείο.

Δείτε το βίντεο:

Barnsley and Burton game postponed due to a fan falling ill and cpr given and was airlifted to hospital hope the person in question is ok and makes a full recovery pic.twitter.com/gF2RDfzF09