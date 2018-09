Τρία γκολ ακυρώθηκαν, αλλά το... χρυσό μέτρησε - Λυτρώθηκε ξανά στο 94’ η Ίντερ (ΒΙΝΤΕΟ)

Όπως και στο παιχνίδι με την Τότεναμ για το Champions League, η Ίντερ ακόμα μια δραματική νίκη,επικρατώντας 1-0 στην έδρα της Σαμπντόρια χάρη σε γκολ του Μπρόζοβιτς στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων!

Οι Νερατζούρι νίκησαν και το... VAR, καθώς στο παιχνίδι αυτό ακυρώθηκαν τρία γκολ, μέχρι να κατακυρωθεί το... τέταρτο και φαρμακερό! Ένα του Καντρέβα και ένα του Ασαμόα για την Ίντερ, όπως επίσης και ένα του Ντεφρέλ για τη Σαμπντόρια.

94th minute! A winner for @Inter_en and heartbreak for @sampdoria - Marcelo Brozovic hits it, and it's three points for the visiots!#PUREFOOTBALL pic.twitter.com/2LE36hvm3N