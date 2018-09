Δεν υπάρχει αυτό το στατιστικό: Χωρίς γκολ σχεδόν 900 λεπτά ο Αλέξις Σάντσες! (ΦΩΤΟ)

Δεν διάγει και τις καλύτερες ημέρες του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Αλέξις Σάντσες, καθώς μετρά ένα τρομερό αρνητικό σερί δίχως να σκοράρει.

Συγκεκριμένα, έχει πετύχει μόλις δύο γκολ και έχει τέσσερις ασίστ σε 17 παιχνίδια και 1381 λεπτά συμμετοχής, ενώ μετά το «κουλούρι» του στο ισόπαλο 1-1 με την Γουλβς αριθμεί 831 λεπτά χωρίς να «ματώσει» τα αντίπαλα δίχτυα.

Alexis Sanchez in Premier League since joining Manchester United:



• 17 games

• 1381 minutes played

• 2 goals scored

• 4 assists



Alexis Sanchez has not scored a Premier League goal in 831 minutes. Insane. pic.twitter.com/Drky5qlsdD