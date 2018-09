Δεκαπεντάχρονος έκανε ντεμπούτο στην αντρική ομάδα της Φούλαμ

Στην επόμενη φάση του Λιγκ Καπ Αγγλίας προκρίθηκε η Φούλαμ η οποία επικράτησε με 3-1 εκτός έδρας της Μίλγουλ.

Ωστόσο αυτό το οποίο έκλεψε την παράσταση στον συγκεκριμένο αγώνα ήταν το ντεμπούτο του νεαρού Χάρβει Έλιοτ. Ο Έλιοτ έγινε ο νεότερος παίκτης στην ιστορία του λονδρέζικου συλλόγου ο οποίος έχει ηλικία 139 ετών, καθώς αγωνίστηκε με την φανέλα αυτού όντας 15 χρονών, 5 μηνών και 21 ημέρων.

Αξίζει να σημειωθεί πως πριν από Έλιοτ, ο παίκτης ο οποίος είχε πάρει το βάπτισμα του πυρός σε νεότερη ηλικία ήταν ο Ράιαν Σεσενιόν, σε ηλικία 16 χρονών και 81 ημερών με τον ίδιο να βρίσκεται πλέον στην δεύτερη θέση.

Δείτε την σχετική ανάρτηση:

15-year-old Harvey Elliott is on the bench tonight