«Προσγείωσε» τη Λίβερπουλ με ανατροπή η Τσέλσι – Δεν υπάρχει η γκολάρα του Αζάρ! (ΒΙΝΤΕΟ)

Η Τσέλσι υποχρέωσε τη Λίβερπουλ στην πρώτη φετινή της ήττα σε όλες τις διοργανώσεις, καθώς την απέκλεισε από το Λιγκ Καπ μέσα στο Άνφιλντ και μάλιστα με ανατροπή.

Η Λίβερπουλ προηγήθηκε με τον Στάριτζ στο 58' και η Τσέλσι ισοφάρισε με περιπετειώδες γκολ του Έμερσον από κοντά.

Στο 85' ο Αζάρ πήρε την κατάσταση στα χέρια του και ολοκλήρωσε την ανατροπή της Τσέλσι. Ο Βέλγος σταρ πήρε την μπάλα από τα δεξιά, πέρασε τρεις παίκτες και έπιασε ένα εκπληκτικό σουτ στην απέναντι γωνία, πετυχαίνοντας ένα από τα γκολ της χρονιάς!

Ross Barkley heads Eden Hazard's cross towards goal but Mignolet saves before Emerson taps in to equalize. 1-1. #CFC pic.twitter.com/gECxkLnktF

Eden Hazard is the best player in the Premier League. Not even a debate anymore. pic.twitter.com/nEIsKSE8S2