Τα «έψαλλε» στον Σακίρι ο Κλοπ μετά την ήττα από την Τσέλσι (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Με τον Σακίρι τα είχε μετά το τέλος του αγώνα της Λίβερπουλ με την Τσέλσι ο Γιούργκεν Κλοπ, για την τελευταία φάση που θα μπορούσε να εξελιχθεί διαφορετικά για τους Κόκκινους, που έψαχναν την ισοφάριση.

Λίγο αργότερα, ο Γερμανός κόουτς της Λίβερπουλ τοποθετήθηκε επί του περιστατικού και δήλωσε: «Ήθελα να του πω για το τελευταίο φάουλ και την ευκαιρία που είχαμε να στείλουμε τον Σαλάχ σε τετ-α-τετ αν η μπάλα πήγαινε προς το πλάι. Δεν με άκουσε όμως γιατί είχε και πολύ θόρυβο στο γήπεδο. Δεν έχει σημασία πλέον».

Liverpool star player Shaqiri and manager Jürgen Klopp share a frosty exchange after the game



