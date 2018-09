Πού το σκέφτηκαν; Βρίσκουν τις χαμένες μπάλες ποδοσφαίρου μέσω Twitter (ΦΩΤΟ)

59 views 0 shares

Όλοι μας έχουμε χάσει μπάλες ποδοσφαίρου παίζοντας μικροί σε αλάνες, πάρκα και παιδικές χαρές, τις οποίες... μυστηριωδώς δεν καταφέραμε να βρούμε ποτέ.

Δύο τύποι από την Αγγλία, ο Μάθιου Λουτζ μαζί και ο Άνταμ Μπάρνφιλντ, αποφάσισαν να φροντίσουν για αυτό.

Τί έκαναν; Δημιούργησαν έναν λογαριασμό στο Twitter, στον οποίο ποστάρουν φωτογραφίες από χαμένες, παρατημένες ή ακόμα και ξεφούσκωτες μπάλες ποδοσφαίρου σε διάφορα σημεία!

Δείτε μερικές από τις φωτογραφίες:

And we’re live! Our 2019 @Lostfootballs calendar is now available to buy for £11.99 delivered. What a bargain! Buy yours here https://t.co/z8CHoR8Xj5 now at our lovely mates @stadiumhoppers who are helping us. All profits go to the brilliant @sportsmemnet! pic.twitter.com/5U5ichbbHL — Lost Footballs (@Lostfootballs) 8 Σεπτεμβρίου 2018

Is this the real life?

Is this just fantasy?

Caught in a landslide

No escape from reality https://t.co/th13IBZqjt — Lost Footballs (@Lostfootballs) 25 Σεπτεμβρίου 2018