Αδιανόητη βουτιά ο Κιέζα Πέναλτι δίχως VAR έδωσε ο διαιτητής! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Φεντερίκο Κιέζα είχε αρχίσει να βουτάει προτού καν πατήσει περιοχή, μόλις αισθάνθηκε την πίεση του αντιπάλου του έπεσε και ο ρέφερι της αναμέτρησης της Φιορεντίνα με την Αταλάντα έδειξε την άσπρη βούλα δίχως να συμβουλευθεί το VAR, αποφασίζοντας λάθος παρά την εξαιρετική θέση του στη φάση!

After the game against Fiorentina, Asamoah called out Chiesa for his cheating antics (diving etc...). He was attacked by Juve fans because he's an Inter player now & it is out of line for him to call Chiesa out like that.



Today, Chiesa cheated again and won Fiorentina a penalty. pic.twitter.com/Jn5ZM0fbf1