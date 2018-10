Συγκλόνισε ο Κλάιφερτ - Αφιέρωσε το γκολ του στο Νούρι (ΒΙΝΤΕΟ)

Η χθεσινή βραδιά ήταν ιδιαίτερη για τον Ολλανδό επιθετικό και γιο του παλαίμαχου άσου του Άγιαξ και της Μπαρτσελόνα, Πάτρικ Κλάιφερτ.

Ο 19χρονος φορ της Ρόμα διαμόρφωσε το 4-0 στο παιχνίδι με την Βικτόρια Πλζεν και πέτυχε το παρθενικό του γκολ τόσο στο Τσάμπιονς Λιγκ όσο και με την φανέλα των «τζιαλορόσι».

Αυτό όμως που πραγματικά αποτέλεσε την στιγμή της βραδιάς ήταν η αφιέρωση που έκανε στον καλό του φίλο από την κοινή τους πορεία στον Άγιαξ, Αμπντελάκ Νούρι, ο οποίος υπέστη μόνιμη εγκεφαλική βλάβη μετά από καρδιακό επεισόδιο τον Ιούλιο του 2017.

Ο Κλάιφερτ ύψωσε την φανέλα με το όνομα και τον αριθμό του Νούρι στον ουρανό του «Ολίμπικο», ενώ ο ίδιος διάλεξε να φοράει το νούμερο «34» στην Ρόμα προκειμένου να τιμήσει τον φίλο του.

Σημειωτέον ότι ο Κλάιφερτ έγινε σε ηλικία 19 ετών και 150 ημερών ο νεότερος Ολλανδός ποδοσφαιριστής που σκοράρει με ξένη ομάδα στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Justin Kluivert dedicated his goal tonight to former Ajax team-mate Appie Nouri #StayStrongAppie pic.twitter.com/hE73IekZAC