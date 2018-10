Απίθανη συμπαράσταση στον Μουρίνιο - Όλο το «Ολντ Τράφορντ» κράζει την διοίκηση της Γιουνάιτεντ!

Τρομερές στιγμές έζησε ο Ζοσέ Μουρίνιο στο "Ολντ Τραφόρντ", παρότι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται πίσω στο σκορ με 2-0 από την Νιούκαστλ.

Η διαμάχη της διοίκησης με τον Πορτογάλο το καλοκαίρι, αλλά και το ότι δεν ενισχύθηκε η ομάδα εξαγρίωσε τους οπαδούς που βρίσκονται απόλυτα με το μέρος του Μουρίνιο και φωνάζουν: «Ο Ζοσέ είναι σωστός, η διοίκηση είναι σκ@τ@».

Manchester United fans now chanting: "José's right, the board is shite." #MUFC #NUFC