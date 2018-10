Γιουνάιτεντ σε Ζιντάν: «Μην ακούς άλλες προτάσεις, περίμενε εμάς»

Ο Πορτογάλος τεχνικός θα είχε «τελειώσει» από τους «κόκκινους διαβόλους» αν δεν είχε γίνει η ανατροπή κόντρα στη Νιούκαστλ.

Ωστόσο, θεωρείται απίθανο να καταφέρει τελικά ο Μουρίνιο να ανατρέψει την κατάσταση και να βγάλει τη σεζόν στον πάγκο της ομάδας. Θεωρείται, επίσης, εξίσου σίγουρο ότι αυτός που θα τον διαδεχθεί, όποτε κι αν γίνει αυτό, θα είναι ο πρώην τεχνικός της Ρεάλ Μαδρίτης.

Σύμφωνα, μάλιστα, με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας «Daily Mirror», οι ανθρωποι της Γιουνάιτεντ έχουν μιλήσει με τον Ζιντάν και του έχουν ζητήσει να μην ακούσει προτάσεις από άλλες ομάδες, αλλά να τους περιμένει...

Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει, επίσης, ότι ο Γάλλος είναι ενθουσιασμένος με την προοπτική να αναλάβει ομάδα της Πρέμιερ Λιγκ. Μένει να φανεί πότε θα συμβεί αυτό...

