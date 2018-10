Τη γλίτωσε η Λίβερπουλ - Κλώτσησε την ευκαιρία της Σίτι με πέναλτι στα... ουράνια ο Μαχρέζ! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ισόπαλες χωρίς σκορ έμειναν Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι στο Άνφιλντ, αποτέλεσμα που βάζει φωτιά στην κορυφή της Premier League, αφού οι δύο ομάδες ισοβαθμούν πλέον με την Τσέλσι στην 1η θέση!

Η Μάντσεστερ Σίτι ήταν η ομάδα που δημιούργησε τις περισσότερες ευκαιρίες και θα μπορούσε να φύγει από το Μέρσεϊσάιντ με μεγάλο "διπλό", αλλά ο Ριάντ Μαχρέζ σπατάλησε τεράστια ευκαιρία.

Στο 86' ο Φαν Ντάικ έκανε πέναλτι στον Σανέ, με τον Μαχρέζ να αναλαμβάνει την εκτέλεση και να στέλνει την μπάλα ψηλά άουτ με κάκιστο χτύπημα!

#Virgil Van Dijk concedes a penalty late in the second half, but #Mahrez does poorly at the spot to keep the game at 0-0 pic.twitter.com/zHhxClAYfr