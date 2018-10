Το πιο «άρρωστο» πέναλτι: Έκανε τούμπα ενώ σούταρε! (ΒΙΝΤΕΟ)

Δεν υπάρχει το πέναλτι που εκτέλεσε και έβαλε ο παίκτης της ομάδας νέων της Ρούμπιν Καζάν, Νορίκ Αβνταλιάν.

Ο νεαρός έκανε... τούμπα την ώρα της εκτέλεσης και μας πρόσφερε ένα απίθανο πέναλτι, από τα πιο... περίεργα στα χρονικά.

Δείτε το:

What a penalty by our youth academy player Norik Avdalyan!



