To κοινωνικό πρόσωπο του ΠΑΟΚ στο προσκήνιο - «Λέμε όχι στον ρατσισμό» (ΦΩΤΟ)

Kαι ο ΠΑΟΚ συμμετέχει στην ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική καμπάνια κατά του ρατσισμού!

Με πρωταγωνιστή τον Λέο Ζαμπά και χάσταγκ #FootballPeople, ο ΠΑΟΚ στέλνει το δικό του μήνυμα για έναν κόσμο χωρίς διακρίσεις.

We are #FootballPeople. We say no to racism and we back @farenet action weeks #PAOK #PAOKaction pic.twitter.com/rO1eTEWhfL