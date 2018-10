Επίσημο: Η πρώτη κίνηση Παϊρόζ στον Παναθηναϊκό - Ποιον έφερε στο Τριφύλλι (ΦΩΤΟ)

Ένας κυπελλούχος Ελλάδας με την ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, το 1986, ο Κώστας Κωνστάντος αναλαμβάνει από σήμερα στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός ρόλο διοικητικού συμβούλου για το ποδοσφαιρικό τμήμα. #Panathinaikos #paofc2018_19

A post shared by Panathinaikos FC (@fcpanathinaikos) on Oct 15, 2018 at 9:00am PDT