Χαμός για το πάτημα του Σέρχιο Ράμος στον Στέρλινγκ - Δεν μαζεύεται ο άσος της Ρεάλ (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Σέρχιο Ράμος κατηγορείται για το εσκεμμένο του πάτημα στον αγώνα του Nations League, της Ισπανίας κόντρα στην Αγγλία, πάνω στον Στέρλινγκ.

Τα αγγλικά ΜΜΕ κατηγορούν τον Ανδαλουσιάνο σέντερ μπακ της Ρεάλ για το «βρώμικο» παιχνίδι του, κάτι που έχει σαν συνέπεια να βρίσκεται και πάλι στο στόχαστρο.

How has no one picked up on Ramos purposely going to stamp on sterling #ESPENG pic.twitter.com/QIjvjHDDBU