«Ξεμπρόστιασε» τον Στέρλινγκ με βίντεο στο twitter ο Ράμος!

Ο Σέρχιο Ράμος βρίσκεται για άλλη μία φορά στο προσκήνιο καθώς ο αγγλικός Τύπος τον κατηγορεί ότι πάτησε τον Ραχίμ Στέρλινγκ σε μια φάση, στον αγώνα της Ισπανίας με την Αγγλία για το Nations League.

Ο αμυντικός της "φούρια ρόχα" και της Ρεάλ Μαδρίτης έδωσε την... απάντησή του μέσω twitter, αφού ανέβασε ένα βίντεο από την επίμαχη φάση, στο οποίο φαίνεται ότι ο Άγγλος επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι κάνει ξεκάθαρο θέατρο.

«Δεν έχω να πω τίποτε άλλο», έγραψε ο Ράμος στα social media αναρτώντας το βίντεο.



Nada más que decir.

Nothing else to say. pic.twitter.com/BCuQI3n7hT