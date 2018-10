Μια απουσία για Ολυμπιακό - Ποιον δεν πήρε στην αποστολή για το ματς με ΟΦΗ ο Μαρτίνς

Χωρίς τον Ούρος Βούκοβιτς, αλλά φυσικά επίσης τον τιμωρημένο Φορτούνη και τον τραυματία Χασάν, θα βρεθεί ο Ολυμπιακός στο Ηράκλειο, όπου αύριο (20:30) θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ για την 7η αγωνιστική της Super League.

Η αποστολή που επέλεξε ο Πέδρο Μαρτίνς: Τερματοφύλακες: Χουτεσιώτης, Γιανιώτης, Σα. Αμυντικοί: Ελαμπντελαουί, Μεριά, Τσιμίκας, Κούρτης, Μιράντα, Τοροσίδης, Σισέ. Μέσοι: Καμαρά, Μπουχαλάκης, Νάτσο, Φετφατζίδης, Χριστοδουλόπουλος, Ναουέλ, Γκγιέρμε, Τουρέ, Ποντένσε. Επιθετικοί: Γκερέρο, Μάνος.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην OFI. / The squad players selected ahead of the match against OFI.