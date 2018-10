Στο κυνήγι της Γιουβέντους ο... Καρνέζης - Τριάρα η Νάπολι, γλυκοκοιτάζει την κορυφή (ΒΙΝΤΕΟ)

Με τον Ορέστη Καρνέζη βασικό κόντρα στην παλιά του ομάδα, η Νάπολι επικράτησε 3-0 στην έδρα της Ουντινέζει και εκμεταλλεύτηκε τη γκέλα της Γιουβέντους, πλησιάζοντάς την σε απόσταση 4 βαθμών.

Οι Παρτενοπέι προηγήθηκαν στο 14' με καταπληκτικό γκολ του Ρουίθ και εδραίωσαν το προβάδισμά τους στο φινάλε. Ο Μέρτενς με πέναλτι στο 82' και ο Ρογκ με δεξί σουτ στο 86' διαμόρφωσαν το τελικό 3-0.

