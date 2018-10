H πρώτη εκτίμηση για Μέσι - Προλαβαίνει το ντέρμπι με Ρεάλ; (BINTEO)

Η Μπαρτσελόνα νίκησε τη Σεβίλη και αναρριχήθηκε στην κορυφή της βαθμολογίας, ωστόσο η επικράτησή επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Λιονέλ Μέσι, ο οποίος χτύπησε στον αγκώνα και έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 26', αφού πρώτα είχε πετύχει ένα πολύ όμορφο γκολ.

Μάλιστα, η καταλανική "Sport" υποστηρίζει ότι ο τραυματισμός του Αργεντινού σταρ θα του στερήσει τη συμμετοχή στο μεγάλο ντέρμπι με τη Ρεάλ Μαδρίτης την ερχόμενη Κυριακή!

Οπως τονίζει η "Sport", ο άσος της Μπάρτσα υπέστη ζημιά στον έσω πλάγιο σύνδεσμο και θα μείνει εκτός δράσης 10-15 ημέρες, που σημαίνει πως θα χάσει το ματς με την Ιντερ για το Champions League, αλλά και το Clasico με τη Ρεάλ. Στη συνέχεια, ο Μέσι διακομίσθηκε στο «Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí», όπου θα υποβληθεί σε νέες εξετάσεις.

Η στιγμή του τραυματισμού του Μέσι:

Messi has injured his arm/elbow #BARCELONASEVILLA

- Messi scores 2nd goal for Barcelona pic.twitter.com/fvUPCVYRW3