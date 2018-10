Βρωμιάρης! Ο Σάρι σκάλισε τη μύτη του και σκουπίστηκε στο σακάκι του Μουρίνιο (BINTEO)

Μετά το τέλος του αγώνα στο Στάμφορντ Μπριζ, οι δύο προπονητές τα έλεγαν σε ήρεμο κλίμα. Τίποτα ενδιαφέρον σε αυτό...

Στην αντίδραση του Σάρι, όμως;

Sarri picks his nose and wipes it on Mourinho’s Jacket, Lmao. pic.twitter.com/Ab1WmmXIgz