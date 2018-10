Τρομερό βίντεο – Έτσι μαθαίνουν από μικροί να κάνουν τάκλιν οι Ουρουγουανοί (ΒΙΝΤΕΟ)

Τελικά υπάρχει λόγος που οι Ουρουγουανοί αμυντικοί είναι τόσο σκληροί. Αφού εξασκούνται σε αυτό το είδος παιχνιδιού από μικροί.

Δείτε το βίντεο με πιτσιρίκια της χώρας, για να καταλάβετε τι παίζει.

Uruguayan friend here in São Paulo sent me this. As national team captain Diego Godin touched on, when he mentioned rough and tough "baby football" in his excellent World Cup interview with @sidlowe , the "garra charrua"/warrior spirit is channelled from an early age there