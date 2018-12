Ευχές α λα «Casa de Papel» από τον Πέδρο Μαρτίνς - Φοβερή ανάρτηση! (ΦΩΤΟ)

Ολυμπιακός - Πέδρο Μαρτίνς: Ο προπονητής του Ολυμπιακού, εμπνεύστηκε από την διάσημη ισπανική σειρά «La Casa de Papel», φωτογραφήθηκε με γυαλιά όπως ο «προφεσόρ» της δημοφιλούς σειράς και δίπλα του οι άλλοι φορούσαν τις γνωστές μάσκες.

«Καλά Χριστούγεννα στην οικογένεια του Ολυμπιακού και στον καθένα σε όλο τον κόσμο. Είμαστε ένα», έγραψε ο Πέδρο Μαρτίνς στα social.

Merry Christmas to the Olympiacos family and everyone around the world. We are one! #MerryChristmas #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/OCVUjM1dXI