Tα γεγονότα που σημάδεψαν το ποδόσφαιρο το 2018

58 views 0 shares

Ήταν χρονιά Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το Μουντιάλ της Ρωσίας (14/6-15/6), 21ο στην Ιστορία, το πρώτο που διεξήχθη σε δύο ηπείρους (Ασία και Ευρώπη), είχε διάρκεια 32 ημέρες, διάστημα στο οποίο διεξήχθησαν 64 αναμετρήσεις. Η κορυφαία διοργάνωση, ακριβότερη όλων των εποχών, με συνολικό κόστος 16 δισ. ευρώ, φιλοξενήθηκε σε 11 πόλεις και 12 στάδια και παρουσίασε για πρώτη φορά στην Ιστορία της, την χρήση τεχνολογίας Var (video assistant referee). Παγκόσμια πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η Γαλλία.

Η ΓΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΗΤΡΙΑ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ

Οποιοσδήποτε φόβος ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018 στη Ρωσία θα επισκιάζονταν από τον πολιτικό ανταγωνισμό, διαψεύστηκαν.

Ένα συναρπαστικό τουρνουά, «το καλύτερο στην ιστορία», όπως ανέφερε ο πρόεδρος της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο, με τον τελικό (Γαλλία-Κροατία) και τη νικήτρια (Γαλλία) που του άξιζε.

Η Γαλλία κατέκτησε στην Ρωσία το 21ο Μουντιάλ, δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο της Ιστορίας της (σ.σ. μετά το 1998), επικρατώντας 4-2 της Κροατίας στο «Λουζνίκι» της Μόσχας. Μάντζουκιτς (αυτογκόλ 18΄), Γκριεζμάν (38΄ πέναλτι που καταλογίστηκε με VAR), Πογκμπά (59΄)και Μπαπέ(65΄), τα γκολ των «πετεινών», Πέρισιτς (28'), και Μάντζουκιτς (69΄) οι σκόρερς της Κροατίας.

Ο αρχηγός της Κροατίας, Λούκα Μόντριτς, αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής της διοργάνωσης.

Την τρίτη θέση του Μουντιάλ της Ρωσίας, που είναι η καλύτερη στην Ιστορία του, κατέκτησε το Βέλγιο. Οι «κόκκινοι διάβολοι» νίκησαν στην Αγία Πετρούπολη 2-0 την Αγγλία, στον «μικρό τελικό» της διοργάνωσης, με γκολ των Μενιέ (4΄) και Αζάρ (82΄).

Η Ρωσία του Στάνισλαβ Τσερτσέσοφ ξεπέρασε ασφαλώς τις προσδοκίες φτάνοντας στα προημιτελικά, έχοντας αποκλείσει στους «16» την Ισπανία στα πέναλτι.

Η Ισπανία τουλάχιστον πήρε καλύτερα από την παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία, που αποκλείστηκε στην φάση των ομίλων για πρώτη φορά από το 1938 μετά από μια ήττα 2-0 από τη Νότια Κορέα.

Η νεανική Αγγλία του Γκάρεθ Σαουθγκέιτ , έφτασε επίσης αντιμέτωπη με δύσκολες προσδοκίες, βάζοντας πίσω της χρόνια μιζέρια, φτάνοντας στους ημιτελικούς.

Ενώ υπήρξαν κάποιες θαυμάσιες ατομικές παραστάσεις, κυρίως από τον Κριστιάνο Ρονάλντο και τον Λούκα Μόντριτς, ο αστέρας του τουρνουά δεν ήταν αναμφισβήτητα παίκτης, αλλά ο ...βοηθός διαιτητή (VAR).

Η ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ «ΥΠΕΡ-ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ» ΚΟΣΜΟΥ ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ

Η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε 3-1 τη Λίβερπουλ κατέκτησε το Champions League και έγραψε στο Κίεβο Ιστορία, καθώς έγινε η πρώτη ομάδα στη διοργάνωση που πανηγύρισε τρεις συνεχόμενους τίτλους. Μπενζεμά (51΄) και Μπέιλ (64', 83') τα γκολ των Μαδριλένων του Ζινεντίν Ζιντάν, ο Μανέ (54΄) είχε ισοφαρίσει προσωρινά για τους «κόκκινους». Μεγάλος άτυχος ο Σαλάχ, ο οποίος τραυματίστηκε στο 30' και αντικαταστάθηκε από τον Λαλάνα.

Η Ρεάλ Μαδρίτης κατάκτησε στο Αμπού Ντάμπι και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, νικώντας με 4-1 την Αλ Αΐν. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης έγινε η πιο επιτυχημένη ομάδα στη διοργάνωση, καθώς έφτασε στους τέσσερις τίτλους και ξεπέρασε τη Μπαρτσελόνα, αλλά και η πρώτη ομάδα με τρεις συνεχείς κατακτήσεις στο Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων. Μόντριτς (14΄), Γιορέντε (60΄), Σέρχιο Ράμος (79΄) και Νταντέρ (αυτογκόλ 90+1’) τα γκολ της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Σιοτάνι (86΄) εκείνο της Αλ Αϊν να σημειώνει το «γκολ της τιμής» και στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ναντέρ, από προσπάθεια του Βινίσιους, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το τελικό 4-1.

Στον «μικρό τελικό» η Ρίβερ Πλέιτ κέρδισε με 4-0 την Κασίμα Άντλερς από την Ιαπωνία. Την 5η θέση κατέλαβε η Εσπεράνς (Τυνησία) επικρατώντας 6-4 στα πέναλτι (1-1) την Γκουανταλαχάρα (Μεξικό).

Η ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΤΟ EUROPA LEAGUE ΚΑΙ ΤΟ SUPER CUP

Η Ατλέτικο Μαδρίτης, έξι χρόνια μετά το τελευταίο της ευρωπαϊκό τρόπαιο (2012), νίκησε με σκορ 3-0 τη Μαρσέιγ στον τελικό του Europa League, που διεξήχθη στο Stade de Lyon και κατέκτησε το τρόπαιο. Γκριεζμάν (21΄, 49’) και Γκάμπι (89΄). Στο 74΄ο Κώστας Μήτρογλου πέρασε στην θέση του Ζερμέν και είχε κεφαλιά στο δοκάρι (81΄).

Επίσης, για τρίτη φορά στην Ιστορία της η Ατλέτικο Μαδρίτης κατέκτησε το Super Cup της Ευρώπης, καθώς στον τελικό που διεξήχθη στο Ταλίν, νίκησε 4-2 στην παράταση (2-2 στα 90΄) την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ρεάλ Μαδρίτης. Ντιέγκο Κόστα (49΄΄ σημειώνοντας έτσι το πιο γρήγορο γκολ στην Ιστορία του θεσμού και 79΄), Σαούλ (98΄), Κόκε (102΄) τα γκολ της Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπενζεμά (27΄) και Ράμος (63΄) σκόραραν για την Ρεάλ Μαδρίτης.

Η ΛΙΟΝ ΤΟ CHAMPIONS LEAGUE ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Η Λιόν νίκησε 4-1 στην παράταση (0-0 στα 90’) την Βόλφσμπουργκ στο στάδιο Dynamo Valeriy Lobanovskiy στο Κίεβο και κατέκτησε το Champions League γυναικών. Ήταν η πέμπτη νίκη της γαλλικής ομάδας σε τελικό της κορυφαίας διοργάνωσης, ξεπερνώντας το ρεκόρ της FFC Φρανκφούρτης (4 τίτλοι), ενώ έγινε η πρώτη ομάδα που κατέκτησε τρία συνεχόμενα χρόνια το τρόπαιο. Ανρί (98΄), Μαροσάν (99΄) , Χέγκερμπεργκ (103΄) και Αμπιλί (116΄) τα γκολ για την Λιόν, η Χάρντερ σκόρερ της γερμανικής ομάδας, που από το 96ο λεπτό, αγωνιζόταν με παίκτρια λιγότερη, εξαιτίας της αποβολής (με δεύτερη κίτρινη) της Ποπ.

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ, Ο ΒΕΝΓΚΕΡ, Ο ΜΟΥΡΙΝΙΟ ΚΑΙ Ο ΑΝΤΣΕΛΟΤΙ

Τέσσερα από τα πέντε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, τα οποία συγκεντρώνουν σχεδόν όλους τους κορυφαίους παίκτες και το μεγαλύτερο μέρος του πλούτου του ποδοσφαίρου, επιβεβαίωσαν το αυξανόμενο χάσμα μεταξύ των μεγαλύτερων συλλόγων και των υπόλοιπων.

Η Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρντιόλα κατέκτησε την αγγλική Premier League, πέντε αγωνιστικές πριν το τέλος, συγκεντρώνοντας τελικά 100 βαθμούς, δημιουργώντας διαφορά 19 βαθμών από την δεύτερη Mάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Είχε τα ρεκόρ με τις πιο πολλές διαδοχικές νίκες στην Premier League (18), τα περισσότερα γκολ που σημειώθηκαν (106), την καλύτερη διαφορά γκολ (79) και τις περισσότερες πάσες σε ένα παιχνίδι Premier League (942 στον αγώνα με την Σουόνσι στις 22 Απριλίου).

Μία Premier Legaue, που στις 18 Δεκεμβρίου έμαθε την απομάκρυνση του Ζοσέ Μουρίνιο από τον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με αποζημίωση 22,5 εκατ. λίρες.

Αξιοσημείωτο το τέλος της 22ετούς περιούδου του Αρσέν Βενγκέρ με την Αρσεναλ, αν και όχι με τον τρόπο που ο Γάλλος θα ήθελε.

Στην Ισπανία, η Μπαρτσελόνα κατέκτησε την Laliga για τρίτη φορά σε τέσσερις σεζόν με πλεονέκτημα 14 βαθμών και 99 γκολ, με μία ήττα όλη την σεζόν (5-4 από Λεβάντε στις 13 Μαϊου)! Αίσθηση προκάλεσε η αποχώρηση του Ζιντάν, μετά και το τρίτο Champions League στη σειρά. Ο Λοπετέγκι, 20ος προπονητής στη Ρεάλ Μαδρίτης από το 1996, κάθησε για λίγο, δίνοντας θέση στον Σαντιάγκο Σολάρι.

Δεν υπήρξαν εκπλήξεις και στην Γερμανία, όπου η Μπάγερν πανηγύρισε τον έκτο τίτλο της Bundesliga ή στη Γαλλία, όπου η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε τον πέμπτο από τους έξι τελευταίους τίτλους. Οι Παριζιάνοι συγκέντρωσαν 93 βαθμούς σε 38 αγώνες, 13 περισσότερους από το δεύτερη Μονακό.

Η εξαίρεση ήταν η Serie A όπου η Νάπολι... στρίμωξε τη Γιουβέντους σε όλη τη διαδρομή, χωρίς όμως να της στερήσει τον έβδομο τίτλο της στη σειρά.

Την Ναπολι πάντως επέλεξε για να επιστρέψει ο Κάρλο Αντσελότι στην Ιταλία μετά από εννέα χρόνια απουσίας.

Η ΡΙΒΕΡ ΤΟ LIBERTADORES ΤΗΣ ...ΑΛΛΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ KAI O ΣΚΟΛΑΡΙ ΤΗΣ ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ

Η Ρίβερ Πλέιτ και η Μπόκα Τζούνιορς, που μοιράζονται αναμφισβήτητα την πιο έντονη αντιπαλότητα στο ποδόσφαιρο, έφτασαν για πρώτη φορά στην 58χρονη Ιστορία του τελικού του Copa Libertadores, το αντίστοιχο του Champions League στην Λατινική Αμερική. Ο πρώτος αγώνας τελείωσε με ισοπαλία 2-2 στο Bombonera.

Όμως στον δεύτερο αγώνα στο Monumental, το παιχνίδι δεν άρχισε ποτέ. Το λεωφορείο της Μπόκα, χτυπήθηκε από αντικείμενα και πέτρες καθώς πλησίαζε στο γήπεδο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό αρκετών παικτών.

Ακολούθησε χάος, ο αγώνας αναβλήθηκε δύο φορές, πριν η CONMEBOL αγνοώντας και τις δύο ομάδες, ορίσει το ματς στο γήπεδο Bernabeu της Ρεάλ Μαδρίτης. Εκεί η Ρίβερ Πλέιτ, με ανατροπή, κατάφερε να νικήσει 3-1 στην παράταση (κ.α. 1-1).

Ο Μπενεντέτο (44΄) πέτυχε το μοναδικό γκολ της Μπόκα Τζούνιορς, οι Πράτο (68’), Κιντέρο (109΄) και Μαρτίνες, δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, σκόραραν για την Ρίβερ Πλέιτ.

Ο Λουίς Φελίπε Σκολάρι, προπονητής της Βραζιλίας όταν κέρδισε το πέμπτο Παγκόσμιο Κύπελλο το 2002 και επίσης υπεύθυνος όταν η selecao ταπεινώθηκε 7-1 από τη Γερμανία το 2014, οδήγησε την Παλμείρας στον βραζιλιάνικο τίτλο σε ηλικία 70 ετών.

Ηταν, έβδομη όταν ο «Big Phil» ανέλαβε τον Ιούλιο και οκτώ βαθμούς πίσω από την κορυφή, αλλά νίκησε στους 16 από τους 22 επόμενους αγώνες πρωταθλήματος για να θριαμβεύσει.

Ο ΜΟΝΤΡΙΤΣ ΤΗ «ΧΡΥΣΗ ΜΠΑΛΑ»

Ο Κροάτης διεθνής μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης, Λούκα Μόντριτς, αναδείχθηκε νικητής της 63ης «Χρυσής Μπάλας», σταματώντας την κυριαρχία των Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο την τελευταία δεκαετία, όταν και μοιράστηκαν τις διακρίσεις (από πέντε). Ο Μόντριτς (753 ψήφοι) έγινε έτσι ο πρώτος Κροάτης ποδοσφαιριστής στην Ιστορία που φτάνει σε αυτή τη διάκριση, αλλά και ο πρώτος μετά τον Πάολο Ρόσι το 1982 που φαίνεται ότι η εμφάνισή του σε Μουντιάλ, του χάρισε το τρόπαιο.

Ο Πορτογάλος σταρ της Γιουβέντους ήταν δεύτερος με 476 ψήφους, ενώ ο ηγέτης της Μπαρτσελόνα πέμπτος (280), με τους Αντουάν Γκριεζμάν (414) και Κιλιάν Μπαπέ (347) να καταλαμβάνουν αντίστοιχα την τρίτη και τέταρτη θέση.

Την πρώτη «Χρυσή Μπάλα» στην κατηγορία των Γυναικών κατάκτησε η Άντα Χέργκερμπεργκ, από τη Νορβηγία. Ο Κιλιάν Μπαπέ πρώτευσε στο επίσης νεοσύστατο βραβείο «Ραϊμόν Κοπά», για τον καλύτερο νεαρό ποδοσφαιριστή του 2018.

Εντός του 2018, ο Μόντριτς πανηγύρισε το τρίτο συνεχές Champions League με την Ρεάλ Μαδρίτης και οδήγησε την Κροατία στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Ρωσίας. Εκεί αναδείχθηκε κορυφαίος της διοργάνωσης, ενώ στη διάρκεια της χρονιάς παρέλαβε το βραβείο Best FIFA men΄s player και το UEFA men's player of the year, όπως και το βραβείο για τον κορυφαίο πλέι-μέικερ, από την IFFHS.

ΡΟΝΑΛΝΤΟ ΚΑΙ ΛΕΜΠΡΟΝ, ΟΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΤΑΡΑΚΟΥΝΗΣΑΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Δύο μετακινήσεις, αυτή του Κριστιάνο Ρονάλντο από την Ρεάλ Μαδρίτης στην Γιουβέντους και η απόφαση του ΛεΜπρον να φορέσει την φανέλα των Λος Αντζελες Λέικερς, προκάλεσαν παγκόσμιες συζητήσεις, σχόλια και αναλύσεις, το περασμένο καλοκαίρι.

Μετά από εννέα χρόνια, 16 τρόπαια και 451 γκολ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, άφησε την Ρεάλ Μαδρίτης για την Γιουβέντους, με το κόστος της μεταγραφής να ανέρχεται στα 105.000.000 ευρώ! Ο 33χρονος Ρονάλντο θα φορά τη φανέλα της Γιουβέντους έως το 2022 και θα γίνει πλουσιότερος κατά 30.000.000 ευρώ ετησίως. Μία μεταγραφή που ολοκληρώθηκε, ανακοινώθηκε και γιορτάστηκε σε ελληνικό έδαφος, στη μεσσηνιακή Μάνη!

Ο ΛεΜπρον Τζέιμς μετά ένα «βελούδινο» διαζύγιο με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, επέλεξε να μετακομίσει στο Λος Άντζελες και να φορέσει την φανέλα των Λέικερς.

Η συμφωνία έχει διάρκεια τεσσάρων ετών με τον «βασιλιά», τέσσερις φορές MVP του ΝΒΑ, τρεις φορές MVP των NBA Finals, 14 φορές NBA All-Star και δύο φορές χρυσό Ολυμπιονίκη, να γεμίζει τον τραπεζικό του λογαριασμό με 154.000.000 δολάρια! Παράλληλα, έγινε γνωστό πως ο τέταρτος χρόνος, στα 37 του χρόνια, θα είναι «στο χέρι του», εάν θα ενεργοποιηθεί.

Η ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ NATIONS LEAGUE

Αυτή η διοργάνωση εισήχθη από την UEFA με σκοπό, να αντικαταστήσει τα μη ανταγωνιστικά διεθνή φιλικά στην Ευρώπη, αλλά η μορφή του τεσσάρων... πρωταθλημάτων των τεσσάρων ομάδων, άφησε πολλούς παρατηρητές να ξύνουν το κεφάλι τους.

Ολλανδία, Ελβετία, Πορτογαλία και Αγγλία προκρίθηκαν να αγωνιστούν στην τελική φάση του Nations League, το προσεχές καλοκαίρι στην Πορτογαλία. Ηταν οι τέσσερις ομάδες που κατέλαβαν τις ισάριθμες πρώτες θέσεις στους ομίλους της League Α. Στα άλλα γκρουπ, επικεφαλής ήταν:

League B: Ουκρανία, Βοσνία/Ερζεγοβίνη, Δανία, Σουηδία

League C: Φινλανδία, Νορβηγία, Σκωτία, Σερβία

League D: Γεωργία, Λευκορωσία, ΠΓΔΜ, Κόσοβο

Ανέβηκαν κατηγορία:

Από την League B: Ουκρανία, Βοσνία/Ερζεγοβίνη, Δανία, Σουηδία

Από την League C: Φινλανδία, Νορβηγία, Σκωτία, Σερβία

Από την League D: Γεωργία, Λευκορωσία, ΠΓΔΜ, Κόσοβο

Έπεσαν κατηγορία:

Από την League A: Γερμανία, Ισλανδία, Πολωνία, Κροατία

Από την League B: Σλοβακία, Τουρκία, Βόρεια Ιρλανδία, Ιρλανδία,

Από την League C: Αλβανία, Εσθονία, Σλοβενία, Λιθουανία

Η εθνική Ελλάδας, έμεινε στην τρίτη θέση στον όμιλό της, στην νεοσύστατη ποδοσφαιρική διοργάνωση και έχασε την ευκαιρία να διεκδικήσει ένα εισιτήριο για το Euro 2020.

H ΝΕΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ UEFA ΚΑΙ ΤΟ VAR ΣΤΟ CHAMPIONS LEAGUE

Η UEFA ανακοίνωσε στο Δουβλίνο στις 2 Δεκεμβρίου, την δημιουργία μίας νέας τρίτης διοργάνωσης, με την επωνυμία Europa League 2. Θα συμμετέχουν 32 ομάδες που θα χωρίζονται σε 8 ομίλους των τεσσάρων και στη συνέχεια θα υπάρχουν διπλοί αγώνες νοκ άουτ, από τη φάση των «16» και μετά.

Στη φάση των «16» θα προκρίνονται οι πρώτες ομάδες του κάθε ομίλου, ενώ οι οκτώ υπόλοιπες, θα προκύπτουν από έναν έξτρα νοκ-άουτ γύρο, στον οποίο θα συμμετέχουν οι δεύτερες του κάθε ομίλου και εκείνες που τερμάτισαν τρίτες στους ομίλους του Europa League.

Ο νικητής της συγκεκριμένης διοργάνωσης θα εξασφαλίζει ένα εισιτήριο για τη φάση των ομίλων στο Europa League της επόμενης σεζόν.

Η UEFA αποφάσισε επίσης την χρήση VAR από την φάση νοκ άουτ του Champions League 2018-19. Η τεχνολογία που εφαρμόστηκε στο Μουντιάλ της Ρωσίας, χρησιμοποιείται επίσης στα πρωταθλήματα της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας.

Ο ΡΕΝΤΑΝ ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΣΚΟΡΕΡ ΣΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ UEFA

Ο Ολλανδός επιθετικός της Τσέλσι , Ρεντάν, αναδείχθηκε κορυφαίος σκόρερ στην Ευρώπη για το 2018 στις διοργανώσεις της UEFA, τίτλος που είχε κατακτήσει ο Κριστιάνο Ρονάλντο την περασμένη σεζόν και τρία από τα προηγούμενα πέντε χρόνια. Ο Ρεντάν, ο οποίος εντάχθηκε στην Τσέλσι από τον Άγιαξ το καλοκαίρι του 2017, βοήθησε τους «μπλε» να φτάσουν στον τελικό της UEFA Youth League, όπου έχασαν με 3-0 από την Μπαρτσελόνα, σημειώνοντας συνολικά 16 γκολ. Επίσης πέτυχε 5 γκολ με την Under-19 και άλλα 6 με την under-17 της Ολλανδίας.

ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΜΕ ΝΕΚΡΟ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Σοβαρά επεισόδια, που είχαν ως τραγικό απολογισμό ένα νεκρό φίλαθλο και τέσσερις ακόμα μαχαιρωμένους, σημειώθηκαν πριν στον αγώνα της Ιντερ με την Νάπολι στις 26 Δεκεμβρίου. Νεκρός είναι άνδρας 35 ετών ο οποίος χτυπήθηκε από ένα βαν είναι στο οποίο επέβαιναν οπαδοί των ναπολιτάνων. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και υπεβλήθη άμεσα σε επέμβαση, δυστυχώς όμως το βράδυ εξέπνευσε. Στον ίδιο αγώνα σημειώθηκε ρατσιστική επίθεση στον Καλιντού Κουλιμπαλί, με συνέπεια την τιμωρία της Ιντερ με δύο αγωνιστικές κεκλεισμένων των θυρών.

Η ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝH ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΜΠΟΛΤ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Γιουσέιν Μπολτ προσπάθησε χωρίς επιτυχία να ακολουθήσει επαγγελματική καριέρα στο ποδόσφαιρο. Ο διάσημος Τζαμαικανός, ο οποίος δεν κατάφερε να υπογράψει συμβόλαιο με τους Σέντραλ Κόουστ Μάρινερς, αποκάλυψε ότι έχει αρκετές προτάσεις και τόνισε ότι εξετάζει πλέον και το ενδεχόμενο να σταματήσει την προσπάθεια να παίξει ποδόσφαιρο σε υψηλότερο επίπεδο.

Ο σύλλογος της Αυστραλίας πρόσφερε στον Μπολτ 150.000 δολάρια Αυστραλίας ανά έτος (περίπου 92.000 ευρώ), αλλά ο Τζαμαϊκανός ζήτησε 2,9 εκατομμύρια ευρώ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ