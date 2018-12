«Πλακώθηκε» με Σαλάχ και Φαν Ντάικ ο Παπασταθόπουλος (ΒΙΝΤΕΟ)

Σωκράτης Παπασταθόπουλος - Άρσεναλ - Λίβερπουλ: Ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος πέρασε ένα πολύ άσχημο πρώτο ημίχρονο στο ντέρμπι της Άρσεναλ με τη Λίβερπουλ, αφού είδε την ομάδα του να μένει πίσω στο σκορ με 4-1 ήδη από το πρώτο ημίχρονο.

Ο Έλληνας άσος είχε ένα μίνι επεισόδιο με τον Μοχάμεντ Σαλάχ και τον Βίρτζιλ Φαν Ντάικ. Καθώς οι δύο ομάδες πήγαιναν προς τη φυσούνα στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, ο Παπασταθόπουλος τα είπε σε έντονο ύψος με τον Σαλάχ, κατηγορώντας τον πως έκανε «θέατρο» στη φάση του πέναλτι που κέρδισε από τον Έλληνα άσο, από το οποίο προήλθε το 4-1.

Η συζήτηση μεταξύ των δύο παικτών προκάλεσε την επέμβαση του Φαν Ντάικ, ο οποίος μπήκε στη μέση αγριεμένος και αντάλλαξε κάποια «γαλλικά» με τον Παπασταθόπουλο.

Δείτε το βίντεο:

Big @VirgilvDijk stepping in to help @MoSalah here at half time, when that Sokratis was complaining about that Mo is too quick for him. Got them rattled!! Come on @LFC #LFCvAFC pic.twitter.com/oqJbgWpGFr