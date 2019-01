Τρίβει τα χέρια του ο Βαλβέρδε - Έκλεισε μεταγραφάρα η Μπαρτσελόνα! (ΦΩΤΟ)

Μπαρτσελόνα - Αντριέν Ραμπιό: Το... σίριαλ με την επικείμενη μεταγραφή του Γάλλου άσου στην Μπαρτσελόνα φαίνεται πως έφτασε στο τέλος του, αφού δημοσιεύματα αναφέρουν πως ο Ραμπιό τα βρήκε σε όλα με την ομάδα της Καταλονίας.

Ο διεθνής παίκτης έχει εκδηλώσει την επιθυμία να συνεχίσει την καριέρα του στη Μπαρτσελόνα, γι' αυτό και αρνήθηκε την ανανέωση του συμβολαίου του με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Όπως αναφέρουν τα σχετικά ρεπορτάζ, οι Μπλαουγκράνα έφτασαν σε συμφωνία με τον 23χρονο μέσο, ώστε να τον εντάξουν στο ρόστερ τους ως ελεύθερο το καλοκαίρι και μάλιστα με πλουσιοπάροχο συμβόλαιο, ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως.

BREAKING: PSG’s Adrien Rabiot has agreed terms with Barcelona and will join them as a free agent in the summer, reports @FabrizioRomano pic.twitter.com/QqjAX7Z5qk