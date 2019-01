Συγκινεί το ποστάρισμα της Μίλαν για τον αδικοχαμένο Αστόρι (ΦΩΤΟ)

Μίλαν: Γενέθλια θα είχε σαν σήμερα, αν ζούσε ο αδικοχαμένος Ντάβιντε Αστόρι και η Μίλαν δεν τον ξέχασε, κάνοντας ένα πολύ συγκινητικό ποστάρισμα για τον Ιταλό.

Θυμίζουμε ότι ο Αστόρι ξεκίνησε από τα σπλάχνα της Μίλαν, αγωνιζόμενος στις ομάδες νέων των "ροσονέρι" από το 2001 μέχρι το 2006.

«Πάντα θα είναι στις καρδιές του κάθε ροσονέρο» έγραψε στον λογαριασμό της στο twitter η Μίλαν.

Davide Astori would have turned 32 today. Forever loved, forever missed and never forgotten by his #ACMilan family

Nel giorno del suo compleanno, vogliamo ricordare Davide Astori: sarà sempre nei cuori e nei pensieri di ogni rossonero pic.twitter.com/N6O0kuIhL2