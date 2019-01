Αποχαιρέτησε και ο ΠΑΟΚ τον Πρίγιοβιτς - Τι αναφέρει στην ανακοίνωσή του (ΦΩΤΟ)

ΠΑΟΚ - Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς: Μετά την Αλ Ιτιχάντ και ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την μεταγραφή του Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς στους Σαουδάραβες, ευχόμενος "καλή συνέχεια" στην καριέρα του Σέρβου επιθετικού.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει τη μεταγραφή του Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς στην Αλ Ιτιχάντ μέσω της εξαγοράς της ρήτρας αποδέσμευσης του ποδοσφαιριστή.

O Σέρβος επιθετικός έπειτα από δύο χρόνια παρουσίας στη Θεσσαλονίκη, στα οποία μέτρησε 55 γκολ και οκτώ ασίστ σε 86 αγώνες, αποχωρεί από την ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας.

Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του.

Transfer News: Thank you and good luck #TheKiller. All the best for your future at @ittihad. Full story: https://t.co/2HYk4I4gDr #PAOK #TheFutureIsHere pic.twitter.com/jheOUPnlAm