Απίστευτος Μπλαστσικόφσκι: Παίζει τζάμπα στην αγαπημένη του ομάδα και συνδράμει οικονομικά!

Πολλοί είναι οι ποδοσφαιριστές που στις μέρες μας κοιτούν μόνο το οικονομικό και επιλέγουν αποκλειστικά βάση αυτού τις ομάδες τους. Υπάρχουν, όμως και κάποιοι που ενεργούν βάση του συναισθήματος και επιλέγουν να παίξουν στις αγαπημένες τους ομάδες μέχρι και τζάμπα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό του Γιάκουμπ Μπαστσικόφσκι, ο οποίος απέδειξε το πόσο ρομαντικός παραμένει, αφού στις αρχές του νέου έτους έλυσε το συμβόλαιό του με την Βόλφσπουργκ και αποφάσισε να επιστρέψει στην ομάδα που τον ανέδειξε, την Βίσλα Κρακοβίας. Και το έκανε τζάμπα!

Η Βίσλα καταρρέει οικονομικά και ο 33χρονος Πολωνός με καριέρα σε Ντόρτμουντ και Φιορεντίνα μεταξύ άλλων, θα παίξει τζάμπα και μάλιστα μαζί με κάποιους γνωστούς του, θα συνδράμουν 1 εκατομμύρια ευρώ για να την κρατήσουν "ζωντανή", μέχρι να βρεθεί κάποιος επενδυτής.

Δημοσιότητα στην κίνηση του Μπλατσικόφσκι θέλησε να δώσει η Ντόρτμουντ, η οποία μέσα από τον λογαριασμό της στο twitter, επαίνεσε τον παλιό της παίκτη: «Όλος ο σεβασμός στον Κούμπα μας, που είναι έτοιμος να επιστρέψει στην ομάδα των παιδικών του χρόνων, Βίσλα Κρακοβίας, χωρίς αμοιβή και έχει συνδράμει οικονομικά για να τη βοηθήσει να "αναστηθεί"».

All respect to our Kuba, who is on the verge of joining his boyhood club Wisla Krakow without pay and has assisted them financially to help revive the Polish side pic.twitter.com/IkRdWobzFy