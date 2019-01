Τεράστιο σοκ στην Τότεναμ: Χάνει τον Κέιν για δύο μήνες! (ΦΩΤΟ)

Τότεναμ - Χάρι Κέιν: Σοκαρισμένοι είναι οι άνθρωποι της Τότεναμ, καθώς είδαν τον Χάρι Κέιν να τραυματίζεται στον αγώνα με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και να μένει εκτός για δύο μήνες!

Συγκεκριμένα, ο Άγγλος επιθετικός έκανε εξετάσεις οι οποίες έδειξαν πρόβλημα στους συνδέσμους του αστραγάλου του, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός δράσης μέχρι τον Μάρτιο, προκαλώντας μεγάλους "πονοκεφάλους" στον Μαουρίτσιο Ποκετίνο.

Following preliminary assessments, we can confirm that @HKane has damaged ligaments in his left ankle, sustained during Sunday's match.



He will continue to be monitored by our medical staff as he commences rehabilitation and is expected to return to training in early March. pic.twitter.com/Ot3doPa4K6