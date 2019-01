Αυτούς άφησε εκτός με ΠΑΣ ο Μαρτίνς - Τι έκανε με Σολδάνο; (ΦΩΤΟ)

Ολυμπιακός - ΠΑΣ Γιάννινα: Την αποστολή για το παιχνίδι κόντρα στον ΠΑΣ στα Ιωάννινα ανακοίνωσε ο Πέδρο Μαρτίνς, αφήνοντας εκτός του Μεριά, Καμαρά και Τσιμίκα, ενώ δεν βρίσκεται σε αυτή ούτε ο Φράνκο Σολδάνο.

Αναλυτικά η αποστολή:

Χουτεσιώτης, Σα, Ελαμπντελαουί, Μιράντα, Κούτρης, Βούκοβιτς, Τοροσίδης, Σισέ, Μπουχαλάκης, Νάτχο, Φορτούνης, Φετφατζίδης, Χριστοδουλόπουλος, Γκιγιέρμε, Μασούρας, Ναουέλ, Ποντένσε, Γκερέρο, Χασάν

