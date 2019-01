Απίστευτη γκέλα του Skysports! Θα τρελαθείτε μα αυτήν τη γκάφα (ΒΙΝΤΕΟ)

Χάντερσφιλντ - SkySports: Λαβράκι πίστεψαν ότι έβγαλαν οι υπεύθυνοι του SkySports έχοντας αναζητήσει στις εξέδρες του γηπέδου της Χάντερσφιλντ τον... επόμενο προπονητή της ομάδας, ωστόσο, όταν ο ρεπόρτερ του τηλεοπτικού δικτύου έφτασε στο σημείο, κατάλαβε πως ήταν απλά ένας οπαδός με τη σύζυγό του!

Ο Πάτρικ Ντέιβισον, έσπευσε στο σημείο που του υπέδειξαν οι υπεύθυνοί του κι όταν του ζήτησε να μιλήσουν στην κάμερα για τους «terriers», κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Μάντσεστερ Σίτι, κατάλαβε τη... μεγάλη γκάφα.

Το στόρι του Κοσιελνί νικάει την πιο... καταθλιπτική Δευτέρα του έτους (pic)

Ο άνθρωπος εκείνος ήταν ένας απλός οπαδός με τη σύζυγό του κι όχι ο Γιαν Σιούερτ, τον οποίο τα δημοσιεύματα στέλνουν από τα τμήματα υποδομής της Ντόρτμουντ στον πάγκο της Χάντερσφιλντ στη μετά – Βάγνκερ εποχή του αγγλικού συλλόγου...

Η ομοιότητα, πάντως, είναι τρομερή!

Δείτε το βίντεο:

Sky Sports reporter Patrick Davison thought he had spotted the favourite for the Huddersfield job (Jan Siewert) in the crowd.



Turns out it wasn’t him at all… just a bit of a lookalike pic.twitter.com/qEPLoANfvc