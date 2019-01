Αποστολή με εκπλήξεις από Μαρτίνς για Ξάνθη - Τι αποφάσισε για Σολδάνο (ΦΩΤΟ)

Ολυμπιακός: Ο Πέδρο Μαρτίνς ανακοίνωσε τη 19μελή αποστολή για το αυριανό παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Ξάνθη στο Κύπελλο, στην οποία συμπεριέλαβε για πρώτη φορά το νεοαποκτηθέντα επιθετικό, Φράνκο Σολδάνο.

Παράλληλα, ο τεχνικός των Πειραιωτών άφησε εκτός αποστολής τους Σισέ, Βούκοβιτς, Κούτρη, Γκερέρο για λόγους ξεκούρασης, τον Καμαρά λόγω τραυματισμού, αλλά και τον Ναουέλ για λόγους τακτικής.

Αναλυτικά, η αποστολή:

Τερματοφύλακες: Χουτεσιώτης, Σα

Αμυντικοί: Ελαμπντελαουί, Μεριά, Τσιμίκας, Μιράντα, Τοροσίδης, Μαρτίνης

Μέσοι: Μπουχαλάκης, Νάτχο, Φορτούνης, Λάζαρος, Γκιγιέρμε, Φετφατζίδης, Μασούρας, Ποντένσε

Επιθετικοί: Χασάν, Σολδάνο, Βοΐλης

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Ξάνθη. / The squad players selected ahead of the match against Xanthi FC. #olympiacos #greekcup #OLYXAN #squadlist #legend pic.twitter.com/sK4NTGDQoT