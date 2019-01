Χαμός έξω από το Καραϊσκάκη - Τι έκαναν σήμερα οι οπαδοί του Ολυμπιακού (ΦΩΤΟ)

Ολυμπιακός - Ντιναμό Κιέβου: Μεγάλες ουρές σχημάτισαν σήμερα το πρωί έξω από τα εκδοτήρια του "Γ. Καραϊσκάκης" οι οπαδοί του Ολυμπιακού, παρά την βροχόπτωση, προκειμένου να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο για τον αγώνα με την Ντιναμό Κιέβου στο Europa League.

Μάλιστα, η "ερυθρόλευκη" ΠΑΕ ανέβασε φωτογραφία στο twitter, με τους φίλους της ομάδας να περιμένουν υπομονετικά μέσα στην βροχή για να αγοράσουν ένα "μαγικό" χαρτάκι.

Ερυθρόλευκες ουρές, παρά την βροχή, για ένα εισιτήριο κόντρα στη Ντιναμό Κιέβου!



Despite of the rain, our fans are lining up to get their tickets for the @EuropaLeague Round of 32 match against @DynamoKyiv! #olympiacos #UEL #OLYFCDK #fans #karaiskaki #tickets pic.twitter.com/rzJIlgyvfk