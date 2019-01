Σουηδική βόμβα ετοιμάζει ο Καρυπίδης – Φέρνει εξτρέμ δυναμίτη

401 views 0 shares

Άρης: Μετά την απόκτηση των Λάρσον, Ρος και Σαββίδη, ο Άρης ετοιμάζει νέα κίνηση ενίσχυσης.

Σύμφωνα με το AllAboutARIS.com, οι "κιτρινόμαυροι" βρίσκονται σε επαφές με παίκτη από το εξωτερικό για να ενισχύσουν το δεξί άκρο της άμυνας.

Ο λόγος για τον Ντάνιελ Σούντγκρεν. Πρόκειται για 28χρονο φουλ μπακ που ανήκει στην ΑΪΚ Στοκχόλμης και το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται τον ερχόμενο Δεκέμβριο.

Οι πληροφορίες αναφέρουν, ότι ο Άρης τα έχει βρει σε όλα με τον ποδοσφαιριστή, εκμεταλλευόμενος και την επιθυμία του ίδιου να μετακομίσει στην Ελλάδα για λογαριασμό των "κιτρινόμαυρων". Το θέμα είναι η ομάδα του, με την οποία οι Θεσσαλονικείς βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για αγορά με ποσοστό μεταπώλησης.

To who is who

Ο Σούντγκρεν γαλουχήθηκε ποδοσφαιρικά της ακαδημίες της ΑΪΚ. Αρχικά έφτασε μέχρι τη 2η ομάδα από την οποία και αποχώρησε το 2009 με προορισμό τη Β' Σουηδίας και την AFK Εσκιλστούνα. Εκεί αγωνίστηκε μέχρι το 2012 έχοντας 34 συμμετοχές και τρία γκολ, με τις εμφανίσεις του να γίνονται αντιληπτές από την Ντέγκερφορς η οποία τον είχε στο δυναμικό της μέχτι το 2016 (115 συμμ., 7 γκ., 14 ασίστ)

Η μοίρα τα έφερε έτσι ώστε πριν τρία χρόνια να επιστρέψει εκεί απ' όπου ξεκίνησε. Δηλαδή την ΑΪΚ Στοκχόλμης. Αυτή του φορά όχι μόνο του δίνεται η ευκαιρία στην 1η κατηγορία του σουηδικού ποδοσφαίρου αλλά αποτελεί βασικό στέλεχός της, με 96 συμμετοχές, 9 γκολ και 11 ασίστ έως σήμερα, κατακτώντας το 2018 και το πρωτάθλημα.