Τεράστια πρόταση της Άρσεναλ για τον παικταρά - Θα πρόκειται για μεταγραφικό «μπαμ»!

Άρσεναλ - Ιβάν Πέρισιτς: Επίσημη πρόταση στην Ίντερ για τον δανεισμό του Ιβάν Πέρισιτς έκανε η Άρσεναλ, σύμφωνα με τον έγκυρο δημοσιογράφο του ΒΒC, Nτέιβιντ Όρνσταϊν.

Όπως αναφέρει ο Όρνσταϊν, οι Κανονιέρηδες θα καλύψουν τις απαιτήσεις της Ίντερ και μάλιστα έχουν σκοπό να χρησιμοποιήσουν την οψιόν του για το καλοκαίρι, προσφέροντας στους "νερατζούρι" το ποσό των 35 εκατομμυρίων λιρών για να αγοράσουν εξ' ολοκλήρου τον Κροάτη.

Μένει να δούμε ποια θα είναι η απάντηση της Ίντερ, την ώρα που ο παίκτης έχει εκφράσει την επιθυμία του να αποχωρήσει από τον σύλλογο αν έρθει κάποια καλή πρόταση.

Arsenal have made an approach to sign Inter Milan winger Ivan Perisic. #AFC want loan with £35m option to buy. 29yo open to #Inter exit. Fits plan of versatile midfielder e.g. Suarez (still possible) / Nkunku + winger. Unclear if injuries mean defender wanted but Sokratis not bad