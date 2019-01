Τρελό deal Μαρινάκη στη Νότιγχαμ - Συμφώνησε με παικταρά που ήταν μια ανάσα από τον ΠΑΟΚ!

Βαγγέλης Μαρινάκης - Νότιγχαμ Φόρεστ: Την απόκτηση του Λέο Μπονατίνι με τη μορφή δανεισμού από την Γουλβς ανακοίνωσε η Νότιγχαμ Φόρεστ!

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός, που βρέθηκε στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ μετά την φυγή του Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς, θα συνεχίσει στην ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη και θα την ενισχύσει σημαντικά στην γραμμή κρούσης της.

Leo arrives on loan#NFFC are delighted to announce the signing of forward @BonatiniOficial on loan from @Wolves until the end of the 2018-19 season.https://t.co/USmWtrK4uk