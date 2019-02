Με μια μεγάλη επιστροφή και τρεις σημαντικές απουσίες - Η αποστολή του Ολυμπιακού για Πανιώνιο

Ολυμπιακός - Πανιώνιος: Στην αποστολή του Ολυμπιακού επιστρέφει ο Μαντί Καμαρά, ο οποίος βρίσκεται κανονικά στη διάθεση του Πέδρο Μαρτίνς για την αναμέτρηση με τον Πανιώνιο.

Παράλληλα, ο Πορτογάλος τεχνικός πήρε μαζί του τα τρία νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας, Φράνκο Σολδάνο, Ζιλ Ντίας και Γιούρι Λοντίγκι.

Αντιθέτως, εκτός έμειναν ο Γκιλιέρμε και ο Κώστας Φορτούνης, που είναι τιμωρημένοι, καθώς και ο τραυματίας Ανδρέας Μπουχαλάκης.

Αναλυτικά, η αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με τον Πανιώνιο: Χουτεσιώτης, Λοντίγκιν, Σα, Ελαμπντελαουί, Κούτρης, Μιράντα, Βούκοβιτς, Τοροσίδης, Σισέ, Καμαρά, Νάτχο, Ανδρούτσος, Χριστοδουλόπουλος, Μασούρας, Ντίας, Ποντένσε, Γκερέρο, Χασάν, Σολδάνο.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Πανιώνιο. / The squad players selected ahead of the match against Panionios FC. #olympiacos #slgr #OLYPGSS #squadlist #legend pic.twitter.com/6lsqMNwHGs