Είχε Άγιο – Κομμάτι πάγου παραλίγο να χτυπήσει τον Ντουμπράβκα (ΦΩΤΟ)

Νιουκάστλ: Τάμα σε άγιο πρέπει να κάνει ο τερματοφύλακας της Νιούκαστλ, Μάρτιν Ντουμπράβκα.

Λόγω της κακοκαιρίας που επικρατεί στην Αγγλία, η οροφή του Γουέμπλεϊ είχε πιάσει πάγο. Στο ματς της Τότεναμ με τη Νιούκαστλ, κομμάτι πάγου ξεκόλλησε από την οροφή και έπεσε δίπλα από το κεφάλι του ποδοσφαιριστή...

Δείτε το:

Newcastle goalkeeper Martin Dubravka nearly caught by huge sheet of ICE https://t.co/LKWLSDGMtF pic.twitter.com/HJZaQdyiuM