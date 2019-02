Ραγδαίες εξελίξεις - Bρέθηκαν τα συντρίμμια από το αεροπλάνο του Σάλα (ΒΙΝΤΕΟ)

Εμιλιάνο Σάλα: Τα συντρίμμια του αεροπλάνου που μετέφερε τον Αργεντινό επιθετικό βρέθηκαν, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα βρετανικά ΜΜΕ.

Συγκεκριμένα, τα ρεπορτάζ επισημαίνουν ότι το πρωί της Κυριακής οι έρευνες απέδωσαν καρπούς, εντοπίζοντας στη Μάγχη τα συντρίμμια του «Piper Malibu», το οποίο χάθηκε στις 22 Ιανουαρίου.

Οι πληροφορίες προέρχονται από την οικογένεια του Εμιλιάνο Σάλα, ο οποίος πάντως θεωρείται νεκρός, όπως και ο πιλότος του αεροπλάνου, Ντέιβιντ Ίμποτσον.

Το πρωί της Δευτέρας θα υπάρξει και η επίσημη ανακοίνωση των αρχών, ενώ έπειτα θα αρχίσουν και οι έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος.

Ο Ντέιβιντ Μερνς μέσα από τον λογαριασμό του στο twitter έκανε γνωστή την είδηση.

Πρόκειται για τον υπεύθυνος ερευνών που είχαν προσλάβει οι οικογένειες των θυμάτων. Ο Μερνς έγραψε μεταξύ άλλων ότι «...τα συντρίμμια του αεροπλάνου βρέθηκαν το πρωί της Κυριακής (3/2) από το FPV MORVEN. Όπως συμφωνήθηκε με την AAIB (σ.σ. η εταιρία ερευνών αεροπορικών δυστυχημάτων της Βρετανίας) τα συντρίμμια θα μεταφερθούν για να επιβεβαιωθεί ότι όντως ανήκουν στο αεροπλάνο...» και συνέχισε με δεύτερη ανάρτηση «...οι οικογένειες του Σάλα και του Ίμποτσον έχουν ενημερωθεί από την αστυνομία και τη Δευτέρα η AAIB θα εκδώσει ανακοίνωση...»

Shipwreck hunter David Mearns says that his crew have found the plane carrying missing Cardiff City player Emiliano Sala



