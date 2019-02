Θα κλάψετε με αυτό το βίντεο για τον Σάλα

Η σορός του ανασύρθηκε από το νερό έπειτα από 17 μέρες, αφού το αεροσκάφος εντοπίστηκε δυο εβδομάδες μετά την εξαφάνισή του. Η ταυτοποίηση της σορού σκόρπισε θλίψη και πόνο, ακόμα κι αν όλοι είχαν αρχίσει να σκέφτονται πλέον πως η κατάληξη θα ήταν αυτή στη συγκεκριμένη ιστορία... Δείτε ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο για τα πεπραγμένα του Σάλα στη Ναντ:

This very emotional video tribute to Emiliano Sala will hit you hard. You’ll always be remembered by every football fan around the world.