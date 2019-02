Τρομερή κίνηση από παίκτες στην Αγγλία - Δείτε πως στήριξαν τους γκέι (ΦΩΤΟ+ΒΙΝΤΕΟ)

Σε μια κίνηση που κάνει το γύρο του κόσμου και συγκινεί, προχώρησαν παίκτες στην Αγγλία. Συγκεκριμένα οι ποδοσφαιριστές της Altrincham FC, που αγωνίζονται στην έκτη κατηγορία του πρωταθλήματος, εμφανίστηκαν στο γήπεδο με μπλούζες πολύχρωμες στέλνοντας το δικό τους μήνυμα κατά της ομοφοβίας και για την αποδοχή της διαφορετικότητάς.

Την κίνηση τους αυτή δημοσίευσαν στο twitter γράφοντας δίπλα #footbALL, δηλαδή το ποδόσφαιρο είναι για όλους, ανεξαρτήτως φύλου και ερωτικών προτιμήσεων και αμέσως οι εικόνες αυτές έκαναν τον γύρο του κόσμου.

#footbALL



Saturday's match shirts are being auctioned, with all profits from the auction going to @TheProudTrust.



Why not make a bid for a piece of football history? Here's how https://t.co/CI17BgwUKl pic.twitter.com/lXKxXzkznn