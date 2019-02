Τρελά... γαλλικά από τους οπαδούς της Τσέλσι – Τα άκουσε χοντρά ο Σάρι, «φέρτε πίσω τον Μουρίνιο» (ΒΙΝΤΕΟ)

Την οργή των οπαδών της Τσέλσι έχει προκαλέσει η κακή φετινή πορεία της ομάδας τους. Οι Λονδρέζοι χρεώνουν τα κακώς κείμενα στον Μαουρίτσιο Σάρι, ο οποίος τα άκουσε για τα καλά κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για το Κύπελλο Αγγλίας.

«F*ck Sarriball» και «you don't know what you're doing» ήταν τα συνθήματα που ακούγονταν πέρα από τα γιουχαΐσματα, με τους οπαδούς της Γιουνάιτεντ στην αντίπερα όχθη να το διασκεδάζουν και να φωνάζουν «φέρτε πίσω τον Μουρίνιο»!

Chelsea fans are tired of Sarriball. Football is probably the only job that employees don't get blamed for underperforming pic.twitter.com/JNRQckmC1x