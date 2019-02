Ποδοσφαιριστές που προσπάθησαν αλλά δεν τα κατάφεραν στην υποκριτική

163 views 0 shares

Μόνο λίγοι δεν θα έλεγες πως είναι οι μπαλαδόροι που -κυρίως- μετά την αποστρατεία τους από τα γήπεδα θέλησαν να παραμείνουν στο φως της δημοσιότητας, επιλέγοντας έναν εξίσου απαιτητικό χώρο. Αυτόν της υποκριτικής.

Κι αν κάποιοι μοιάζουν μάλλον επαρκείς μπροστά από την κάμερα, όπως ας πούμε ο Eric Cantona ή ο Vinnie Jones ή ακόμη και ο Frank Leboeuf (που εκτός από παραγωγός είχε υποδυθεί τον γιατρό στο The Theory of Everything), υπάρχουν ακόμη περισσότεροι που απέτυχαν τόσο άσχημα, όσο το να αστοχείς σε τετ α τετ στις καθυστερήσεις, σε τελικό Champions League.

Σέντρα με Ντέιβιντ Μπέκαμ

Όταν ο Θεός δημιούργησε τον Becks του έδωσε ένα σωρό χαρίσματα: γοητεία, φωτογένεια, τέλεια μαλλιά και ένα δεξί πόδι ακριβείας. Για να εξισορροπηθεί όλο αυτό του έδωσε μια μάλλον περίεργη φωνή και μηδενική ικανότητα υποκριτικής. Παίζοντας στον μικρό ρόλο του Trigger στο King Arthur: Legend of the Sword του Guy Ritchie δεν πείθει κανέναν πως είναι ένας σκληρός τύπος του Μεσαίωνα.

Σταν Κόλιμορ

O πάλαι ποτέ επιθετικός των -μεταξύ άλλων- Crystal Palace, Nottingham Forest και Liverpool και ανέκαθεν τρελοκομείο Stan Collymore υποδύεται τον σταρ του ποδοσφαίρου Kevin Franks στο Βασικό Ένστικτο 2. Το πρόβλημα είναι πως ο χαρακτήρας του πεθαίνει πριν καλά καλά ολοκληρωθούν οι τίτλοι αρχής. Τουλάχιστον, όπως θα δεις στο παρακάτω NSFW βίντεο πήγε χαρούμενος.

Γουέιν Ρούνει

O Άγγλος επιθετικός πρωταγωνίστησε, μαζί με τους Ryan Giggs και Patrice Evra σε μια διαφήμιση κρασιού, όπου μια μπάλα φωτιάς προσγειώνεται στο χορτάρι του Old Trafford για να αποδειχθεί πως πρόκειται για ένα κρασί. Η ερμηνεία του Rooney μάλλον δεν πείθει ούτε τον ίδιο του τον εαυτό.

Μπόμπι Τσάρλτον

Το Jossy’s Giants ήταν μια νεανική σειρά των 80s που λάμβανε χώρα στο Newcastle και αφορούσε μια παιδική ομάδα ποδοσφαίρου. Σε αυτήν λοιπόν έκαναν αρκετά guests Άγγλοι ποδοσφαιριστές, μεταξύ των οποίων και ο θρυλικός Sir Bobby Charlton. H ερμηνεία του είναι τόσο άθλια που μάλλον το ίντερνετ από μόνο του έχει σβήσει όλα τα πειστήρια. Ή σχεδόν όλα.

Πελέ

Ένα αιώνιο ερώτημα αιωρείται ακόμη πάνω από την «Μεγάλη Απόδραση των 11»: Είναι χειρότερος ο Sylvester Stallone που προσπαθεί να κάνει τον τερματοφύλακα ή οι ποδοσφαιριστές που προσπαθούν να γίνουν ηθοποιοί; Δυστυχώς για τον Pele, αν και κατάφερε να γυρίσει με την πρώτη την περίφημη σκηνή με το ψαλιδάκι, ο ρόλος του σαν δεκανέας Luis Fernandez θα παραμείνει για πάντοτε cult favourite.

ΠΗΓΗ: gr.askmen.com