"Τρελάθηκε" ο Ποκετίνο - Έκανε "ντου" στο γήπεδο και... όρμησε στον διαιτητή! (ΒΙΝΤΕΟ)

Premier League: Η ήττα της Τότεναμ από τη Μπέρνλι εκνεύρισε τον Μαουρίτσιο Ποκετίνο, στον οποίο δεν άρεσαν καθόλου οι αποφάσεις του διαιτητή, Μάικ Ντιν.

Μετά τη λήξη του αγώνα ο Αργεντινός τεχνικός μπήκε στον αγωνιστικό χώρο με άγριες διαθέσεις και... όρμησε προς τον ρέφερι της αναμέτρησης, ζητώντας του τον λόγο για τα σφυρίγματά του σε πολύ έντονο ύφος!

Δείτε το βίντεο:

Mauricio Pochettino was NOT happy with Mike Dean at full time! pic.twitter.com/w0r0FTRUiI