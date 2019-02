Εκπλήξεις στην αποστολή για ΟΦΗ από τον Μαρτίνς! (ΦΩΤΟ)

Ολυμπιακός: Ο Πέδρο Μαρτίνς ανακοίνωσε την 20μελή αποστολή των Πειραιωτών για το παιχνίδι της Δευτέρας (17:15) με τον ΟΦΗ στο "Καραϊσκάκης".

Ο Πορτογάλος τεχνικός επεφύλασσε εκπλήξεις, καθώς επέλεξε να μην πάρει μαζί του τον Ζιλ Ντίας. Αντιθέτως, κανονικά στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν ο Αβραάμ Παπαδόπουλος και ο Φράνκο Σολδάνο.

Παράλληλα, εκτός αποστολής έμειναν οι τραυματίες Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος, Ομάρ Ελαμπντελαουί και Γιάγκος Βούκοβιτς.

Αναλυτικά, η αποστολή του Ολυμπιακού: Χουτεσιώτης, Λοντίγκιν, Σα, Μεριά, Τσιμίκας, Κούτρης, Μιράντα, Παπαδόπουλος, Τοροσίδης, Καμαρά, Μπουχαλάκης, Νάτχο, Φορτούνης, Ανδρούτσος, Γκιγιέρμε, Μασούρας, Ποντένσε, Γκερέρο, Χασάν, Σολδάνο.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΟΦΗ. / The squad players selected ahead of the match against OFI. #olympiacos #slgr #squadlist #OLYOFI pic.twitter.com/UMOuKdjJ1M