Κορυφαίος του ΠΑΟΚ ο...

ΠΑΟΚ: Toν Αντελίνο Βιεϊρίνια ανέδειξαν ως Fans Man of the Match οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, για την εμφάνιση του απέναντι στον Άρη στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Αναλυτικά η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει:

Ο Αντελίνο Βιεϊρίνια αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, ως ο Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης κόντρα στον Άρη στο γήπεδο της Τούμπας για την 22η αγωνιστική της Super League Σουρωτή.

Μετά από πολύ καιρό ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να κατακτήσει τρίποντο σε εντός έδρας παιχνίδι και αρκέστηκε στον βαθμό κόντρα στον Άρη. Ο Δικέφαλοςπροηγήθηκε με το πανέμορφο του Αντελίνο Βιεϊρίνια στο πρώτο μέρος και λίγο πριν το φινάλε ο Βέλεθ από θέση οφσάιντ ισοφάρισε για τους φιλοξενούμενους.

Ο αρχηγός του Δικεφάλου ήταν από τους παίκτες που ξεχώρισαν. Ηγετική παρουσία σε όλο το 90λεπτο, ένα πανέμορφο γκολ, πάθος και ένταση, συμμετοχή τόσο στο επιθετικό όσο και στο αμυντικό κομμάτι, σε μία μεστή και γεμάτη εμφάνιση.

Στην ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match ο Πορτογάλοςσυγκέντρωσε το 52,17% των ψήφων του κοινού και πήρε το βραβείο.

Στη δεύτερη θέση έμεινε ο Τσούμπα Άκπομ . Ο Άγγλος φορ μπορεί να μην τροφοδοτήθηκε αρκετά αλλά έδωσε πολλές μάχες, κράτησε απασχολημένη την άμυνα του Άρη, ενώ έδωσε βοήθειες σε όλες τις γραμμές.