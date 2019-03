Ο πρίγκηπας Γουίλιαμ παίζει μπάλα με τη Δούκισσα στη Βόρειο Ιρλανδία

Ο Δούκας και η Δούκισσα του Κέιμπριτζ βρέθηκαν στο Windsor Park, εθνικό στάδιο ποδοσφαίρου της Βόρειας Ιρλανδίας, στο Μπέλφαστ, προκειμένου να μάθουν για το έργο και τις δραστηριότητες που αναπτύσσει η ομοσπονδία της χώρας, αλλά να συζητήσουν και να παίξουν με νεαρά παιδιά, αγόρια και κορίτσια, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Shooting Stars».

Όπως ανέφερε σε σχετική της ανακοίνωση η ομοσπονδία της Β. Ιρλανδίας, εργάζεται για να προωθήσει, και να αναπτύξει το ποδόσφαιρο για όλους στη χώρα, δημιουργώντας ένα διασκεδαστικό, ασφαλές περιβάλλον πολιτισμού. Ο πρίγκηπας Ουίλιαμς και η Κέιτ Μίντλεντον, ζήτησαν να μάθουν περισσότερα για το έργο που κάνουν σε επίπεδο βάσης.

Το διάσημο ζευγάρι της βασιλικής οικογένειας, συνάντηθηκε, επίσης, με τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα #MentalHealth, το οποίο υποστηρίζει συλλόγους και εθελοντές, που ασχολούνται με θέματα ψυχικής υγείας.

The @OfficialIrishFA’s ‘Shooting Stars’ programme encourages young girls to play football, and works to support clubs and volunteers when dealing with mental health issues — The Duchess of Cambridge joined in games with the team at Windsor Park. #RoyalVisitNI pic.twitter.com/twQTPnggnU